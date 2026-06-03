«Машины застряли посреди пути»: жители села в Сиязани бьют тревогу из-за рухнувшего моста - ВИДЕО

Жители села Баладжа Хамийя Сиязанского района бьют тревогу.

В результате схода селевых потоков 26 мая полностью разрушился мост, связывающий населенный пункт с районным центром.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku TV, в настоящее время движение транспорта на данном участке полностью заблокировано.

По словам сельчан, проблема назревала давно - мост находился в аварийном состоянии еще два месяца назад. Местные жители неоднократно обращались в профильные инстанции, однако никаких мер принято не было. Ситуацию усугубляет и то, что альтернативный железный мост, расположенный в селе, также признан аварийным и был закрыт для безопасности граждан еще несколько месяцев назад.

«Еще 6-го числа мы сфотографировали этот участок и отправили кадры представителю исполнительной власти и в сельский муниципалитет. Тогда же, во время осмотра территории, представители МЧС и глава ИВ обещали, что мост будет оперативно восстановлен. Однако вплоть до 24-го числа к работам никто так и не приступил.

Если бы на опасном участке вовремя установили защитные бетонные панели, дорогу хотя бы не пришлось полностью закрывать. Сейчас в селе проживают более 1500 человек, и вы сами видите - машины просто застряли посреди пути», - сокрушается один из местных жителей.

Сельчане подчеркивают, что через несколько дней в регионе стартует сезон сбора урожая. Если дорожное сообщение не будет восстановлено в кратчайшие сроки, тяжелая сельскохозяйственная техника и комбайны просто не смогут проехать к угодьям и увязнут в грязи.

В связи с данной ситуацией в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) сообщили, что специалисты ведомства уже провели осмотр разрушенного объекта. В агентстве пообещали, что ремонтные бригады приступят к работе в ближайшее время, и мост будет полностью восстановлен.