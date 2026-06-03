Сборная Ирана по футболу получила визы для участия в ЧМ-2026
Игроки, тренерский штаб и административный персонал национальной сборной Ирана по футболу получили въездные визы для участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщил посол Ирана в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде.
По его информации, оформление документов координировалось напрямую между посольством Ирана в Анкаре и посольством Мексики (одной из стран-хозяек предстоящего мундиаля) в турецкой столице.
«В результате дипломатического взаимодействия была достигнута договоренность об исключительном порядке выдачи мексиканских виз. Процедура прошла без личного присутствия футболистов в посольстве в Анкаре, также команду освободили от обязательного снятия отпечатков пальцев», — подчеркнул Хабиболлахзаде.
Дипломат пояснил, что такое решение было принято для того, чтобы не нарушать график подготовки спортсменов. Сейчас сборная Ирана завершает тренировочный сбор в Анталье, и поездка в Анкару для подачи документов отняла бы много времени.
Источник: ИРНА