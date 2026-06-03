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Шара Буллет: «Считаю, что в Азербайджане - моя родная публика»

Феликс Вишневецкий15:34 - Сегодня
Шара Буллет: «Считаю, что в Азербайджане - моя родная публика»

Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов, который 27 июня сразится в соглавном событии турнира UFC FIGHTNIGHT: FIZIEV vs TORRES против бразильца Мишеля Перейры, рассказал о предстоящем поединке и призвал болельщиков заполнить Национальную гимнастическую арену.

«Я готов к бою в Баку. К 27 июня буду в отличной форме. В таком случае мне ничто не помешает одержать яркую победу в Азербайджане. Я считаю, что в Азербайджане - моя родная публика. Люди здесь, как и на всём Кавказе, будут болеть за меня. Я - пират Каспийского моря. Хочу пригласить на арену всех болельщиков, которые поддерживают меня. Прошу всех заполнить Национальную гимнастическую арену, и вместе мы обязательно победим», - отмечает Ш.Магомедов.

По словам бойца, когда  в прошлом году стало известно, что турнир UFC пройдет в Азербайджане, он находился на сборах в Дагестане: «Первым делом позвонил своему менеджеру и попросил организовать мне бой в Баку. Это ведь совсем рядом. Тогда не получилось, но я рад, что всё удалось сейчас.
Уверен, что в этот раз турнир получится ещё более зрелищным. В Азербайджане уже стало больше опыта в организации таких событий. Я ожидаю очень яркий турнир. Большинство бойцов, которые выступят в Баку, предпочитают драться в стойке. В главном бою выступит Рафаэль Физиев, а это значит, что зрителей ждёт настоящее шоу».

Ш.Магомедов ожидает, что 27 июня на Национальной гимнастической арене фанаты будут горячо поддерживать его: «Поэтому для меня важно не потерять хладнокровие и не бросаться безрассудно вперёд, а придерживаться плана на бой. Я должен драться умно и при этом радовать публику.
Я всегда стараюсь завершить бой досрочно. Такую же цель ставлю перед собой и сейчас. Большинство моих поединков заканчивались досрочно. Хочу сделать так, чтобы мой соперник не смог стоять на ногах в момент объявления победителя».

Ш.Магомедов отмечает, что тренировался с азербайджанскими бойцами: «Мы часто работали вместе в Таиланде, поддерживаем друг друга. Азербайджанский боец Аловсат Мамиев - мой друг и товарищ. Мы вместе начинали путь в ММА. Меня многое связывает с азербайджанцами в спорте. В этом и заключается красота спорта».

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