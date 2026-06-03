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Азербайджан и США формируют новый этап отношений. Когда прагматика выше абстрактной геополитики

First News Media15:47 - Сегодня
Азербайджан и США формируют новый этап отношений. Когда прагматика выше абстрактной геополитики

Накануне в Баку состоялось по истине историческое событие – прошел первый азербайджано-американский экономический диалог, организованный совместно Министерством экономики Азербайджанской Республики и Государственным департаментом США в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана и Соединенных Штатов Америки.

Значимость этого события становится особенно очевидной, если учитывать весь предыдущий контекст азербайджано-американских отношений. Достаточно вспомнить, что на протяжении долгого времени их развитие сдерживалось не столько объективными экономическими факторами, сколько политическими ограничителями, связанными с последствиями армяно-азербайджанского конфликта и деятельностью реакционного армянского лобби в США. Наиболее ярким проявлением такого влияния стала принятая в 1992 году так называемая 907-я поправка к Закону о поддержке свободы, которая фактически ограничивала прямую государственную помощь США Азербайджану. На протяжении многих лет данный механизм оставался серьезным политическим препятствием для полноценного развития двусторонних отношений, создавая ситуацию, при которой сотрудничество между Баку и Вашингтоном во многих сферах было искусственно ограничено. Причем абсурдность ситуации заключалась в том что от этого выигрывала лишь небольшая горстка лиц, движимая своекорыстными интересами, а проигрывали интересы целой супердержавы.

Но даже несмотря на это, Азербайджан оставался важным партнером США в энергетической сфере. Американские компании сыграли заметную роль в реализации нефтегазовых проектов в Каспийском регионе, а такие проекты, как нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан и Южный газовый коридор, стали важными элементами региональной энергетической безопасности, в том числе благодаря политической поддержке США. Не считая критически важных проектов в сфере безопасности.

Однако после завершения армяно-азербайджанского конфликта и восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности политическая основа, долгие годы сдерживавшая развитие отношений, постепенно утрачивает свое значение. В этих условиях Баку и Вашингтон получают возможность перейти от эпизодического и преимущественно энергетического сотрудничества к более диверсифицированному взаимодействию, включающему инвестиции, цифровую экономику, транспортную инфраструктуру, высокие технологии, критические минералы и вопросы региональной безопасности.

В этом контексте особое значение имеет решение президента США Дональда Трампа продлить мораторий на действие 907-й поправки. Это стало своеобразным сигналом о том, что Вашингтон готов постепенно убирать старые барьеры, сдерживавшие сотрудничество, поскольку Баку становится необходимым элементом новой региональной стратегии США. Демонстративная передача соответствующего решения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву со стороны помощника президента США по делам экономики, энергетики и бизнеса Калеба Ора усилила этот сигнал и показала, что американская сторона стремится перевести отношения в более прагматичную плоскость, основанную на реализации собственных стратегических интересов.

Новый этап диалога показывает, что Вашингтон больше не рассматривает Азербайджан исключительно как поставщика энергоресурсов. США все чаще видят в Баку опорный узел для выхода к Центральной Азии, развития новых транспортных маршрутов, диверсификации сырьевых цепочек и продвижения американских технологий.

Именно поэтому в центре внимания первого азербайджано-американского экономического диалога оказались не только вопросы энергетики, но и критические минералы, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, кибербезопасность, дата-центры, транспортные коридоры и инвестиции. Рамочный документ между Азербайджаном и США по критическим минералам и редкоземельным элементам показывает, что Вашингтон заинтересован не просто в доступе к сырью, но и в формировании новых цепочек добычи, переработки и поставок, которые могли бы снизить зависимость Запада от традиционных центров контроля над стратегическими ресурсами.

При этом энергетическая повестка не теряет своего значения. Напротив, в новых условиях она меняет свою функцию. Если раньше энергетика была основой двусторонних отношений, то теперь она становится частью более широкой геоэкономической конструкции. Соглашения SOCAR с американскими компаниями Comstock Resources, JP Morgan, Chevron, Apollo Global Management и Apollo Capital Management отражают интерес США к газовым проектам, финансированию стратегических проектов SOCAR, изучению потенциала Среднего Каспия и участию в инфраструктуре TANAP. Это означает, что энергетика, логистика и финансовые механизмы все чаще рассматриваются как взаимосвязанные элементы одной долгосрочной стратегии.

Особое место в этой стратегии занимает цифровое направление. Соглашение SOCAR с компанией Haimaker.ai о развитии облачной инфраструктуры искусственного интеллекта, а также меморандум Министерства экономики Азербайджана с компанией Oracle о создании рамок сотрудничества показывают, что речь идет уже не только о традиционных отраслях экономики, но и о попытке сформировать новую технологическую инфраструктуру. На переговорах с Министерством цифрового развития и транспорта также обсуждались вопросы регулирования искусственного интеллекта, обеспечения кибербезопасности и возможного участия американских компаний в строительстве центров обработки данных (дата-центров) в Азербайджане.

Для США это способ закрепить технологическое влияние в регионе до того, как соответствующие ниши займут Китай и другие конкуренты. Для Азербайджана — возможность привлечь американские технологии, дата-центры, регуляторную экспертизу и инвестиции в цифровую экономику, тем самым диверсифицируя свои внешнеэкономические связи. Объявление о проведении в Баку II Всемирной недели искусственного интеллекта США также показывает, что Вашингтон рассматривает Азербайджан как площадку для технологического позиционирования в более широком каспийско-центральноазиатском пространстве.

Таким образом, первый азербайджано-американский экономический диалог стал сигналом перехода к новому формату отношений между странами.

Именно поэтому нынешний этап азербайджано-американского сотрудничества можно рассматривать как попытку сформировать новую систему равноправных отношений в которой Азербайджан для США выполняет роль полноценного партнера, причем сотрудничество с которым рассчитано на годы вперед.

Ильгар Велизаде

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