Директор AVIAPARTNER Зохраб Алиев: «Люди помнят не тарифы, а то, кто был рядом, когда было страшно» - ФОТО

Интервью 1news.az с коммерческим директором компании AVIAPARTNER - официального представителя авиакомпаний Flydubai, Pegasus Airlines, Jazeera Airways и глобального туроператора Voayger Group Зохрабом Алиевым.

AVIAPARTNER - крупнейший B2B агент по генеральным продажам (GSA) в Азербайджане, представляющий международные авиационные компании на внутреннем рынке. Компания работает с 2009 года и помогает партнёрам получать выгодные предложения, расширять спектр услуг и увеличивать продажи. AVIAPARTNER выступает в роли GSA (General Sales Agent) для flydubai, Pegasus Airlines и международного туроператора Voyager Group.

Подробнее о стратегии компании, планах развития и не только в интервью 1news.az рассказывает коммерческий директор AVIAPARTNER Зохраб Алиев.

- Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на работу flydubai и авиационный рынок Азербайджана?

- Для нас это стало серьёзным испытанием и, признаться, уже не первым. Предыдущий эпизод, в июне 2025 года, продлился около двух недель и уже тогда ощутимо затронул авиационный, туристический и грузовой рынок Азербайджана. Однако масштаб нынешнего кризиса оказался принципиально иным: почти два месяца непрерывных военных действий.

С началом операции в ночь с 27 на 28 февраля все авиакомпании приостановили полёты в регион. Это произошло в крайне неблагоприятный момент: эмиратское направление, и Дубай в особенности, является ключевым для азербайджанского рынка в период с сентября по май. Февраль и март традиционно приходятся на пик туристического спроса. Тысячи граждан Азербайджана находились в ОАЭ именно в те дни.

В этих условиях авиакомпания flydubai приняла решение, которое выделило её на фоне остальных перевозчиков: уже через 48 часов после начала военных действий компания объявила о возобновлении рейса Баку-Дубай. Это был осознанный шаг - взять на себя ответственность тогда, когда другие выжидали.

- Насколько я понимаю, flydubai стала единственной авиакомпанией, решившейся возобновить рейсы в разгар военных действий. Как это происходило изнутри?

- Да, мы были единственными. И для нас это особая гордость - не только как для авиакомпании, но и как для азербайджанской станции. Среди направлений из Дубая Азербайджан стал вторым после России. Мы добились того, что Баку оказался в числе первых городов, куда flydubai возобновила полёты. Это действительно значимо.

Рейс состоялся 2 марта. Важно подчеркнуть, что это был не эвакуационный рейс - обычный коммерческий рейс по стандартному тарифу. Пассажиры с действующими билетами могли бесплатно изменить дату вылета, остальные - приобрести билеты через агентства или онлайн. Цена в тот момент составляла порядка 380 манатов - более чем разумно для подобных обстоятельств, когда большинство перевозчиков попросту не летело.

Однако было и разочарование. Местные СМИ не поддержали нас - несмотря на то, что мы заблаговременно разослали всю информацию с просьбой её распространить. Зато отозвались люди: азербайджанские инфлюенсеры и соотечественники, живущие в Дубае, взяли на себя эту роль. Одна женщина, к сожалению, не помню её имени, собрала застрявших в Дубае азербайджанцев в одну WhatsApp-группу и стала главным каналом достоверной информации в условиях, когда вокруг было множество слухов. Мы с ней были на связи буквально до четырёх-пяти утра каждую ночь.

По нашим подсчётам, в Эмиратах на тот момент застряло более тысячи граждан Азербайджана. И здесь нас ждал неожиданный сюрприз: первый борт вместимостью около 160 мест вылетел из Дубая, заполненный лишь на 98 человек.

- Первый рейс flydubai вылетел в Баку полупустым. Что изменилось дальше?

- Люди выжидали. Логика понятна: пусть первый полетит, посмотрим. При этом важно учитывать контекст: из-за закрытия воздушного пространства Ирана наш маршрут кардинально изменился. Если раньше мы летели из Дубая через Иран напрямую в Баку, то теперь самолёт огибал ряд стран - Оман, Пакистан, Афганистан, Туркменистан - и заходил в Баку через Каспийское море. Время в пути вместо привычных двух часов растянулось до пяти с половиной - шести. И это был регулярный рейс, выполненный на знаниях и опыте наших пилотов, на свой страх и риск. Не эвакуационный, именно регулярный.

Второй рейс ушёл с листом ожидания в 300 человек. Полный борт - и ещё триста в аэропорту, которые непрерывно звонили с просьбами зарегистрировать того или иного пассажира вне очереди. Мы объявили полный нейтралитет: давать кому-либо преимущество было бы несправедливо. Единственное, о чём просили - приезжать в аэропорт минимум за пять часов. Цены оставались в пределах 380-440 манатов и не превышали 500.

- Но ведь к четвёртому-пятому рейсу цены неизбежно выросли. Как вы объясняли это пассажирам?

- Цена топлива резко пошла вверх, а вместе с ней и стоимость билетов. Причин несколько: изменённый маршрут с облётом пяти стран существенно увеличивал расход топлива, плюс за использование воздушного пространства каждой страны взимается отдельный сбор. Всё это суммируется и напрямую отражается на тарифе.

И вот тут начались недовольства. Те, кто ждал пять-шесть дней в надежде, что откроются другие перевозчики или подешевеют билеты, теперь возмущались ценами. На вопрос «почему вы не улетели раньше?» ответа не находилось - это было одностороннее движение. При этом рейсы нередко прилетали с задержкой - на полчаса, на три, иногда на четыре часа. Но это было вне нашего контроля: существовал единственный воздушный коридор, и он был перегружен. Разрешение на вылет давали военные силы ОАЭ и соседних стран, и безопасность здесь была абсолютным приоритетом.

Каждую ночь весь наш состав, весь колл-центр был на линии. В сутки мы принимали по 300–400 звонков. Это была настоящая операция, без преувеличения.

- Баку фактически стал транзитным хабом в те дни. Есть ли цифры - сколько человек удалось вывезти рейсами flydubai?

- Через Баку начали вылетать домой граждане и других стран - те, кто воспользовался нашими рейсами как транзитной точкой. За первые десять дней мы перевезли 1180 человек. Точную разбивку - сколько из них граждане Азербайджана, сколько иностранцы - я назвать не готов, здесь нужно обращаться к пограничным и таможенным органам, у них есть эта статистика.

- Вы говорите «мы добились», но кто стоит за этим «мы»?

- Да, и я хочу сказать об этом отдельно. Есть человек, без которого этих маршрутов, этих рейсов из Дубая в Баку попросту не существовало бы. Азербайджанец, живущий и работающий в Дубае. Джейхун Эфенди - первый вице-президент flydubai. Единственный азербайджанец, занимающий столь высокую должность в мировой авиации.

В отрасли он с 1996 года. Долгое время работал в Emirates Group, а когда создавался flydubai, стоял у его истоков. Именно благодаря его усилиям и поддержке Азербайджан сегодня имеет то, что имеет. А имеет он вот что: сейчас из Дубая в Баку выполняются два ежедневных рейса - притом, что другие авиакомпании на этом направлении по-прежнему не летают. С 1 июня их станет три в день. Несмотря на облёт.

И показательна динамика цен: в разгар кризиса билет в одну сторону доходил до 1800 манатов, и борт летел полным. Обратно – 6-7 человек. Сегодня цена опустилась до 700-900 манатов. Рынок восстанавливается. И это тоже результат той работы, которую Джейхун Эфенди ведёт последние годы.

- AVIAPARTNER 17 лет на рынке. Что считаете главным достижением в контексте Азербайджана?

- Три рейса в день из Дубая в Баку - это и есть одно из главных достижений. В неделю это 21 рейс. Для понимания масштаба: даже на Мальдивы, куда мечтает попасть весь мир, flydubai ставит два рейса в день. Три рейса - это огромный успех, и за ним стоит конкретное имя – упомянутый выше Джейхун Эфенди.

Экономический эффект тоже очевиден. Каждый иностранный турист тратит в Азербайджане в среднем около 600 долларов. Посчитайте сами, сколько валюты ежемесячно приходит в страну только через рейсы flydubai.

- Вы активно развиваете и направления Pegasus в Азербайджане. Какие планы по этой авиакомпании у AVIAPARTNER?

- Из Баку Pegasus уже летает в Стамбул, Анкару, Измир и Анталью. Анталья - это новшество прошлого года, до нас Pegasus никогда не летал туда из Азербайджана. Запустили четыре раза в неделю - заполняемость 90%, ведущие туроператоры взяли блоки мест. Проект оказался сверхудачным. Из Гянджи работает Стамбул - два раза в неделю. Следующий шаг - Лянкяран. Баку есть, Гянджа есть. Лянкяранский регион - логичное развитие. Но пока, к сожалению, поставить рейс не получается.

- Каков ваш прогноз на лето?

- Позитивный. С 1 июня flydubai ставит три рейса в день - это уже хороший сигнал. По Pegasus все турецкие направления в силе. Ситуация восстанавливается: по нашим данным, около 96% рейсов на ближневосточном направлении уже работают в штатном режиме. Признаюсь честно: несколько дней назад, когда снова пошли новости об обстрелах, я всю ночь не спал — следил за рейсами, смотрел отмены. Разные борты садились в Даммаме, меняли маршруты. Наш рейс в Баку прошёл чётко, вот тогда я выдохнул.

На маркетинговом фронте тоже есть движение: бюро туризма Дубая уже вышло на связь - обсуждаем совместную программу, начнём с медиа, потом перейдём на B2B. Если всё подтвердится, отправим группу из десяти человек в Эмираты. Главное, чтобы ситуация в регионе стабилизировалась. Всё остальное - вопрос времени и работы.