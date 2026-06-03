Елена Эйвазлы-Сидоренко стала мамой во второй раз – ФОТО
40-летняя азербайджанская журналистка и диктор Елена Эйвазлы-Сидоренко во второй раз стала мамой.
Радостной новостью телеведущая поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram – в Stories Елена Эйвазлы-Сидоренко сообщила, что в их семье родилась дочь.
Отметим, что вместе с супругом журналистка также воспитывает старшую дочь.
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