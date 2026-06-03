В Азербайджане ожидаются ливни, град и сели

4–6 июня в ряде районов Азербайджана ожидаются ливни, град и сели.

Как передает 1news.az об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, с 4 по 6 июня преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки.

В отдельных местах прогнозируются интенсивные дожди, грозы, возможен град.

В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.