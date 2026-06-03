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В Испании экстремальная жара привела в мае к рекордным случаям смерти

First News Media17:03 - Сегодня
В Испании экстремальная жара привела в мае к рекордным случаям смерти

Экстремальная жара пришла раньше лета и привела в мае к рекордным 101 случаю смерти. 

Минздрав предупреждает: с каждым градусом выше порога тревоги риск для здоровья растет. Необычно высокая температура, установившаяся в мае, привела в Испании к рекордной смертности, связанной с жарой еще до наступления метеорологического лета. Согласно оценкам системы мониторинга ежедневной смертности (MoMo), в прошлом месяце было зарегистрировано 101 смертельный случай, связанный с высокими температурами, что стало самым высоким показателем для мая с начала ведения статистики в 2015 году.

Этот показатель в 3,6 раза превышает среднее число смертей, связанных с жарой, которое фиксировалось в мае за последнее десятилетие, и наглядно демонстрирует растущее влияние на здоровье эпизодов экстремальной жары за пределами традиционно самых жарких месяцев года.

«Проблема уже не только в том, что становится жарче, а в том, что она приходит все раньше, и наши организмы не успевают акклиматизироваться. Мы наблюдаем отсутствие физиологической адаптации, а люди не осознают, какой риск это несет», — объяснила министр здравоохранения Моника Гарсия во время презентации Национального плана профилактических мер по защите здоровья от избыточной жары на 2026 год.

Предупреждение прозвучало на фоне учащающихся экстремальных погодных явлений. По расчетам Министерства здравоохранения, риск смертности возрастает на 9,1–10,7 % с каждым градусом, на который температура превышает порог, считающийся опасным для здоровья.

Накопленные данные также свидетельствуют о высокой человеческой цене экстремальной жары в Испании. По оценкам системы MoMo, в период с 2015 по 2025 год жаре можно приписать 27 564 случая смерти. Самым смертоносным оказался 2022 год, когда было зарегистрировано 4 789 летальных исходов, за ним следует 2025-й с 3 832 смертями.

Источник: Euronews

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