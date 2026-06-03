В Баку загорелся автомобиль марки Changan - ВИДЕО
В Баку загорелся автомобиль.
Как сообщили APA в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию «112» поступила информация о возгорании автомобиля на территории Ясамальского района столицы.
На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Пожарные в кратчайшие сроки потушили огонь, вспыхнувший в моторном отсеке легкового автомобиля марки Changan, не дав ему распространиться.
В результате пожара сгорел моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет.
Остальная часть автомобиля была защищена от огня.
510