В Баку загорелся автомобиль марки Changan - ВИДЕО

В Баку загорелся автомобиль.

Как сообщили APA в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию «112» поступила информация о возгорании автомобиля на территории Ясамальского района столицы.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожарные в кратчайшие сроки потушили огонь, вспыхнувший в моторном отсеке легкового автомобиля марки Changan, не дав ему распространиться.

В результате пожара сгорел моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет.

Остальная часть автомобиля была защищена от огня.