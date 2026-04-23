Трамп заявил, что не торопит Иран со сделкой

First News Media08:58 - Сегодня
Вашингтон не торопит Тегеран с заключением сделки, четких временных рамок касательно режима прекращения огня и согласования новой даты переговоров с Ираном нет, заявил президент США Дональд Трамп.

«Нет никакого давления относительно сроков для этого», — сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, сообщения «об окне в три-пять дней» являются «ложными».

«Люди говорят, что я хочу поскорее закончить это (конфликт — ИФ) из-за промежуточных выборов (в Конгресс США — ИФ) — это неправда», — добавил Трамп, пояснив, что американская администрация хочет «заключить выгодную для американского народа сделку».

Президент США полагает, что американская морская блокада иранских портов «пугает» иранцев «даже сильнее, чем бомбардировки».

«Их бомбили годами, но блокаду они ненавидят», — отметил Трамп.

Кроме этого, в интервью он охарактеризовал министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи как умного человека и отметил, что ожидает, что «он все еще будет таким, когда переговоры возобновятся».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сроки перемирия с Ираном не жесткие, их окончательно установит Трамп.

«Президент не устанавливал жестких сроков для получения иранского предложения. Сроки будет диктовать главнокомандующий и президент США», — сказала она журналистам в среду.

Источник: Интерфакс

Актуально

Общество

В Каспийском море произошло очередное землетрясение

Общество

В школах Азербайджана начались массовые проверки сумок у старшеклассников

Мнение

«Жизнь, верная себе»: память, которая не уходит - ФОТО

Общество

В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

В мире

В Китае 14-летний школьник собрал авиационный двигатель в домашних условиях - ФОТО

Армения и Франция подпишут документ о стратегическом партнерстве

Турция примет саммит НАТО

Тайвань подписал с США соглашения о закупке вооружений на $6,6 млрд

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Трамп назвал Израиль «великолепным союзником» США

​​​​​​​В Турции проводили в последний путь погибших при нападении в школе Кахраманмараша - ФОТО

Коалиция Радева лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии - ОБНОВЛЕНО

«Охотник на школы. Пусть 5-6 классы будут готовы»: Последние месседжи кахраманмарашского стрелка - ФОТО

Последние новости

В Каспийском море произошло очередное землетрясение

Сегодня, 10:45

Андрей Макаревич: «Баку превращается в город-сказку» - ФОТО

Сегодня, 10:40

В Агстафе госпитализирован школьник с ножевым ранением

Сегодня, 10:35

​​​​​​​Dreame анонсировала старт продаж своего самого мощного и тонкого робота-пылесоса X60 Ultra Complete – ФОТО

Сегодня, 10:30

В школах Азербайджана начались массовые проверки сумок у старшеклассников

Сегодня, 10:23

В Китае 14-летний школьник собрал авиационный двигатель в домашних условиях - ФОТО

Сегодня, 10:05

В Агсу арестованы водители, устроившие автохулиганство в свадебном кортеже - ВИДЕО

Сегодня, 09:55

Армения и Франция подпишут документ о стратегическом партнерстве

Сегодня, 09:50

Турция примет саммит НАТО

Сегодня, 09:40

«Жизнь, верная себе»: память, которая не уходит - ФОТО

Сегодня, 09:30

В пригороде Сумгайыта перевернулся автомобиль, водитель погиб

Сегодня, 09:15

Тайвань подписал с США соглашения о закупке вооружений на $6,6 млрд

Сегодня, 09:12

Пентагон сообщил об отставке министра ВМС США

Сегодня, 09:05

Трамп заявил, что не торопит Иран со сделкой

Сегодня, 08:58

В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:55

Турецкий парламент одобрил запрет доступа к социальным сетям детям до 15 лет

Сегодня, 08:35

Сборная Азербайджана выиграла чемпионат Европы - ВИДЕО

Сегодня, 00:34

ЦАХАЛ нанес удары по объекту «Хезболлах» на юге Ливана

Сегодня, 00:02

На ряде столичных улиц будет ограничено движение

22 / 04 / 2026, 23:40

Пезешкиан: Нарушение обязательств и блокада мешают диалогу с Вашингтоном

22 / 04 / 2026, 23:30
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22