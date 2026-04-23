Турция примет саммит НАТО

Анкара примет 7-8 июля саммит НАТО.

«Саммит НАТО 7–8 июля в Анкаре — это не просто дипломатическая встреча, а критический рубеж, который определит будущее архитектуры глобальной безопасности», — заявил руководитель Управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Он подчеркнул, что это не просто дипломатическая встреча, а критический рубеж, который определит будущее глобальной архитектуры безопасности.

«Под руководством президента Эрдогана Турция продолжает играть определяющую роль в глобальном порядке как актор, принимающий на себя ответственность, предлагающий решения и воплощающий дух альянса на практике. Наша страна, благодаря своему геостратегическому положению, сильному альянсному сознанию и эффективной роли в управлении кризисами, продолжает занимать центральное место в трансатлантической безопасности. Турция, принимая лидеров НАТО, вновь продемонстрирует свою решимость в деле укрепления мира, стабильности и общей безопасности», — отметил он.

Источник: Anadolu