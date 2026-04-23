Пентагон сообщил об отставке министра ВМС США

Военное министерство США сообщило об отставке Джона Фелана с поста министра военно-морских сил (ВМС).

Соответствующее заявление разместил в X помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

"Министр ВМС Джон Фелан оставляет пост в администрации, решение вступает в силу немедленно", - сообщил Парнелл. Он не привел причины отставки, добавив, что временно исполняющим обязанности министра ВМС станет первый заместитель Фелана Ханг Као.

Фелан, являющийся основателем и сооснователем нескольких инвестиционных компаний, был утвержден Сенатом Конгресса США на должность министра ВМС 25 марта 2025 года, после чего был приведен к присяге. Министр ВМС отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение военно-морских сил, а также за финансовые ресурсы, имеющиеся в их распоряжении. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск США не являются членами президентского кабинета.

В то же время портал Axios описал произошедшее как столкновение в понимании границ полномочий. "Фелан не осознавал, что он не является главным. Его задача состояла в исполнении полученных распоряжений, а не тех, которые он считал нужными", - приводит портал слова источника.

По оценке издания, уход Фелана оказался неожиданным для значительной части руководства вооруженных сил и пополнил перечень высокопоставленных представителей действующей администрации, покинувших свои посты.

Источники: ТАСС, Axios