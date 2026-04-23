Тайвань подписал с США соглашения о закупке вооружений на $6,6 млрд

Тайбэй подписал с США шесть новых крупных соглашений о закупке вооружений на общую сумму более 208,77 млрд тайваньских долларов (порядка $6,6 млрд).

Как сообщает информационный портал Focus Taiwan, соглашения были подписаны в апреле.

По данным портала, эти договоренности предусматривают поставку Тайваню американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму 123,5 млрд тайваньских долларов ($3,9 млрд), самоходных гаубиц M109A7 Paladin на сумму 73,89 млрд тайваньских долларов ($2,3 млрд) и пополнение ракетного арсенала сухопутных войск на сумму 5,32 млрд тайваньских долларов ($168 млн).

Остальные три контракта включают закупку ракет для ВМС на сумму 5,13 млрд тайваньских долларов ($162 млн), совместное тайваньско-американское производство крупнокалиберных боеприпасов на сумму 910,45 млн тайваньских долларов ($29 млн) и консультационные услуги, связанные с интегрированной системой противовоздушной обороны, на сумму 22,87 млн тайваньских долларов ($726 тыс.).

Ранее Исполнительный юань Тайваня (высший орган исполнительной власти) предложил законодателям острова на рассмотрение специальный оборонный бюджет в размере 1,25 триллиона тайваньских долларов (порядка $40 млрд) для покрытия расходов на приобретение собственных и зарубежных систем вооружения в течение следующих восьми лет. Однако оппозиционные партии потребовали предоставления более подробной информации и добились того, что пока одобрено только 400 млрд тайваньских долларов на закупку оружия. Обсуждение других позиций этого бюджета еще продолжается. Оборонное ведомство острова рассчитывает, что подписание новых контрактов с США на поставку вооружений будет способствовать ускорению обсуждения и принятия оборонного бюджета.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, это один из регионов КНР. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставлять острову оружие.

Источник: ТАСС

