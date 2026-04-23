Папикян обсудил с Кобахидзе вопросы оборонного сотрудничества 

Папикян обсудил с Кобахидзе вопросы оборонного сотрудничества 

Министр обороны Армении Сурен Папикян, находящийся с визитом в Тбилиси, обсудил с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, стороны отметили растущую динамику взаимодействия между двумя государствами, рассмотрели вопросы двустороннего, регионального партнерства.

"Сотрудничество в оборонной сфере между двумя странами развивается успешно", – констатировали участники встречи.

Кобахидзе вновь подтвердил, что Грузия готова внести вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

В свою очередь оборонное ведомство Армении сообщает, что на встрече Папикян и Кобахидзе затронули вопросы региональной безопасности.

Отмечалось, что установление долгосрочного мира в регионе будет способствовать развитию и процветанию всех стран Южного Кавказа.

Напомним, армянская делегация во главе с министром обороны Суреном Папикяном находится с официальным визитом в Грузии с 21 апреля. Папикян уже провел переговоры с грузинским коллегой Ираклием Чиковани. 

Источник: Sputnik Грузия

Баку - Рига: Стратегическая «сцепка» от Каспия до Балтики

Ильхам Алиев обратился к участникам IX Съезда Совета старейшин Азербайджана

В TƏBİB прокомментировали информацию о назначении новых директоров больниц

Экологи бьют тревогу: Каспий может обмелеть на десятки метров

Папикян обсудил с Кобахидзе вопросы оборонного сотрудничества 

Папикян обсудил с Кобахидзе вопросы оборонного сотрудничества 

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

