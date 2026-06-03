В школах Баку и регионов начинается свободный прием в первые классы

В школах с преимущественным правом зачисления начинается свободный прием детей в первые классы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Было отмечено, что с 11:00 5 июня 2026 года в процессе электронного приема детей в первые классы начнется свободный прием на вакантные места в общеобразовательные учреждения Абшерона, Баку, Гянджи и Сумгайыта, где ранее применялось преимущественное право зачисления.

После указанной даты при выборе школы и учителя в азербайджанском секторе обучения преимущественное право учитываться не будет.

Напомним, что список общеобразовательных учреждений, в которых применяется преимущественное право зачисления, представлен на сайте mektebeqebul.edu.az.