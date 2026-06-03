Пашинян ответил Володину: армянские строители смогут найти работу и в стране

В Армении наблюдается нехватка рабочих в сфере строительства — строителям необязательно уезжать на заработки, они смогут найти работу в стране.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В 2022 году, когда началась история с Украиной, самым большим опасением было то, что люди не смогут ездить на работу за рубеж. Мы сказали, что будем делать следующее: объемы капитального строительства в Армении увеличим, чтобы было больше строительных работ <...>. Многочисленные компании, которые клали асфальт в других странах, сегодня делают это в Армении <...>. Сегодня строительных сил в Армении не хватает", — сказал он в ходе агитационной кампании в Гегаркуникской области.

2 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС миграционные льготы на въезд в Россию для граждан аннулируются, а трудоустройство станет возможным только по патентам.

Источник: ТАСС