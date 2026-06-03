АФФА подтвердила отстранение «Туран Товуза» от еврокубков

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) подтвердила отстранение футбольного клуба «Туран Товуз» от участия в турнирах под эгидой УЕФА в сезоне 2026/2027.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в официальном заявлении АФФА.

Отмечается, что УЕФА, ссылаясь на решение Дисциплинарного комитета АФФА от 13 декабря 2019 года об отстранении от футбола игроков клуба «Туран Товуз» за участие в договорных матчах, передал дело в Апелляционный орган УЕФА для правовой оценки вопроса о праве клуба на участие в Лиге конференций УЕФА сезона 2026/2027.

Решением Апелляционного органа УЕФА от 2 июня 2026 года клуб был лишён права участия в данном турнире.