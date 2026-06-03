Фуад Гусейнов: Предлагаемые изменения служат обеспечению имущественных прав вынужденных переселенцев

Сегодня мы с чувством гордости можем отметить, что Великое возвращение успешно осуществляется.

В Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные строительно-восстановительные работы, которые невозможно описать словами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, по правам человека, а также по правовой политике и государственному строительству сказал заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

Он отметил, что наши земли очищаются от мин и неразорвавшихся боеприпасов, создается новая инфраструктура, Азербайджанским государством созданы все условия для возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли. Старт Великому возвращению уже дан в 44 населенных пунктах, включая 10 городов, 3 поселка и 31 село, и более 85 тыс. наших соотечественников уже обосновались в Карабахе и Восточном Зангезуре, получают образование и ведут деятельность в различных сферах.

Заместитель председателя подчеркнул, что представленный сегодня законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс, законы «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)» и «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц» на нынешнем историческом этапе развития нашей страны преследует цель укрепить правовую базу Великого возвращения, которое является одной из главных задач, стоящих перед правительством, а также ключевым приоритетом государственной политики, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева, и долгосрочной стратегии развития нашей страны. По его словам, эти изменения напрямую служат обеспечению имущественных прав вынужденных переселенцев на освобожденных от оккупации территориях и ускорению процесса их постоянного расселения.