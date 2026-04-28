В Азербайджане завершается регистрация на вступительные экзамены

First News Media11:52 - Сегодня
Регистрация абитуриентов на первую попытку второго этапа вступительных экзаменов в вузы подходит к завершению.

Как сообщили в пресс-службе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана, абитуриенты, желающие принять участие в первой попытке второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей, должны до 29 апреля 23:59 войти на соответствующую интернет-страницу центра, используя логин и пароль личного кабинета, выбрать нужную группу специальностей и пройти регистрацию.

Между тем по состоянию на 10:30 зарегистрировались 31 425 абитуриентов по I группе, 25 867 - по II группе, 26 057 - по III группе и 6 222 - по IV группе. Общее число зарегистрированных составило 89 571 человек.

В экзамене смогут принять участие только те абитуриенты, которые прошли регистрацию в установленный срок.

Первая попытка второго этапа вступительных экзаменов в вузы пройдёт 24 мая для II и III групп специальностей, а 7 июня - для I и IV групп. Для абитуриентов III группы, выбравших обе подгруппы (DT и TC), дополнительный экзамен по географии состоится 7 июня.

Актуально

Политика

На что будут потрачены выделенные президентом средства для устранения ...

Общество

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Xроника

Группа предпринимателей награждены медалью «Терегги»

Общество

В северных районах Азербайджана восстановят дороги после ливней

Общество

В бакинском детсаду воспитательницу обвиняют в пытках ребенка раскаленным ножом - ВИДЕО

Верховный суд не удовлетворил жалобу против Заура Бахшалиева

Более 3100 школ охвачены мониторингом по вопросам безопасности и здоровья учащихся

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Баку школьник ранил своего сверстника

Арестован подросток, поджегший одноклассника в бакинской школе

Каникулы сдвигаются, уроки - онлайн: В Баку меняют учебный график из-за WUF13

Трагедия в Бакинском метро: пассажир погиб, упав на рельсы на станции «28 Мая»

Последние новости

В бакинском детсаду воспитательницу обвиняют в пытках ребенка раскаленным ножом - ВИДЕО

Сегодня, 14:48

Ильхам Алиев утвердил соглашение о взаимном признании водительских прав с Беларусью

Сегодня, 14:37

Верховный суд не удовлетворил жалобу против Заура Бахшалиева

Сегодня, 14:33

Более 3100 школ охвачены мониторингом по вопросам безопасности и здоровья учащихся

Сегодня, 14:30

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Сегодня, 14:27

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Гвинеей по внедрению модели «ASAN xidmət»

Сегодня, 14:22

Фицо, скорее всего, приедет в Москву на автомобиле

Сегодня, 14:18

Зафиксировано улучшение дисциплины в школах Азербайджана 

Сегодня, 14:15

В Азербайджане ужесточили требования к кандидатам на должности директоров школ

Сегодня, 14:13

Группа предпринимателей награждены медалью «Терегги»

Сегодня, 14:10

В школах усилены меры контроля за запрещёнными предметами в рюкзаках учеников

Сегодня, 14:07

В ряде районов Азербайджана построят дамбы на реках

Сегодня, 14:02

Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за непогоды

Сегодня, 14:00

Ограничения для женщин ставят под удар школы и больницы Афганистана

Сегодня, 13:57

В северных районах Азербайджана восстановят дороги после ливней

Сегодня, 13:55

Будут заново отстроены дома, разрушенные в результате селя

Сегодня, 13:53

На что будут потрачены выделенные президентом средства для устранения последствий дождей? 

Сегодня, 13:50

Садых Садыхов: Неужели Тахир Гёзель не может найти другое место?

Сегодня, 13:40

Жильцам снесенного дома в Кешле выплатят единовременную помощь

Сегодня, 13:38

Психологи и учителя в школах Азербайджана ежедневно предотвращают множество конфликтных ситуаций

Сегодня, 13:35
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50