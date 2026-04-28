В Азербайджане завершается регистрация на вступительные экзамены

Регистрация абитуриентов на первую попытку второго этапа вступительных экзаменов в вузы подходит к завершению.

Как сообщили в пресс-службе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана, абитуриенты, желающие принять участие в первой попытке второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей, должны до 29 апреля 23:59 войти на соответствующую интернет-страницу центра, используя логин и пароль личного кабинета, выбрать нужную группу специальностей и пройти регистрацию.

Между тем по состоянию на 10:30 зарегистрировались 31 425 абитуриентов по I группе, 25 867 - по II группе, 26 057 - по III группе и 6 222 - по IV группе. Общее число зарегистрированных составило 89 571 человек.

В экзамене смогут принять участие только те абитуриенты, которые прошли регистрацию в установленный срок.

Первая попытка второго этапа вступительных экзаменов в вузы пройдёт 24 мая для II и III групп специальностей, а 7 июня - для I и IV групп. Для абитуриентов III группы, выбравших обе подгруппы (DT и TC), дополнительный экзамен по географии состоится 7 июня.