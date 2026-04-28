В Иране заявили о готовности поделиться боевым опытом с другими странами

Иран готов сотрудничать в военном плане с другими государствами, в том числе со странами - членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом заявил заместитель министра обороны по стратегическому планированию бригадный генерал Талаи-Ник Реза.

"Сегодня Исламская Республика Иран <...> готова делиться вооруженными возможностями с независимыми странами, особенно с членами ШОС", - приводит его слова агентство Tasnim.

Реза добавил, что иранская сторона готова поделиться с другими государствами "опытом в противостоянии США".