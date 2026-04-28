 Водители недовольны ликвидацией парковки на «Гянджлике» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Водители недовольны ликвидацией парковки на «Гянджлике» - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:22 - Сегодня
Водители недовольны ликвидацией парковки на «Гянджлике» - ВИДЕО

Проект по расширению пешеходных зон в столице достиг очередного этапа - работы начались на территории вокруг станции метро «Гянджлик». 

Как сообщил пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Турал Оруджов ITV Xəbər, главной целью является устранение плотности движения и создание комфортной городской среды. В рамках проекта вход в парк Ататюрка будет соединен с парком Шавари (известным как «Антенный парк»), что позволит убрать визуальные и физические барьеры между двумя крупными зонами отдыха.

На площади у северного выхода метро уже ведутся работы по созданию привлекательного общественного пространства: здесь появятся новые зеленые насаждения, скамейки, беседки и детские площадки. 

Сами жители положительно оценивают изменения. В частности, пожилые горожане отмечают, что из-за обилия автомобилей раньше здесь было трудно передвигаться, и создание свободных зон для прогулок жизненно необходимо для здоровья и безопасности пешеходов.

В то же время решение ликвидировать обширную парковочную зону перед парком Ататюрка вызвало недовольство среди водителей. 

Комментируя ситуацию, в Агентстве наземного транспорта заявили, что использование ценных земельных ресурсов города исключительно под автостоянку неэффективно. По мнению ведомства, трансформация участка в «живое» пространство принесет больше пользы обществу, а также расширит бизнес- и туристический потенциал района, создав новые рабочие места.

В AYNA подчеркнули, что территория вокруг метро «Гянджлик» является максимально доступной для общественного транспорта. Для тех же, кто предпочитает личные автомобили, предусмотрены альтернативы: суммарно более 1700 мест на близлежащих парковках, включая подземный паркинг (376 мест), стоянку стадиона (100 мест), парковочные места вдоль проспекта Ататюрка (347 мест) и паркинг торгового центра (900 мест). 

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
