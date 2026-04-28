Владимир Соловьёв публично извинился перед Викторией Боней - ВИДЕО

Владимир Соловьёв пригласил блогершу Викторию Боню на свою программу «Соловьёв LIVE» и публично извинился перед ней за оскорбления, из-за которых ранее В.Боня грозила ему судебным иском.

«Конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален, и конечно, какая бы ни была мотивация за тем, о чем и почему я так говорил - конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире», - заявил В. Соловьёв, принося извинения блогерше.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Роскомнадзор проверяет телеканал «Россия 1» из-за ругательств В.Соловьева в адрес Виктории Бони.