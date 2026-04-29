Мужчина заживо сгорел в собственном доме в Кюрдамире
В Кюрдамирском районе в результате пожара в жилом доме погиб один человек.
Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в селе Еникенд.
Пожар произошел в одноэтажном доме общей площадью 150 квадратных метров. В результате возгорания владелец дома Фикрет Эминов получил смертельные ожоги.
К месту происшествия были привлечены живая сила и техника Кюрдамирской части пожарной охраны МЧС.
Пожар был потушен, его распространение удалось предотвратить.
Также на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов района.
Причины происшествия выясняются.
