Мужчина заживо сгорел в собственном доме в Кюрдамире

В Кюрдамирском районе в результате пожара в жилом доме погиб один человек.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в селе Еникенд.

Пожар произошел в одноэтажном доме общей площадью 150 квадратных метров. В результате возгорания владелец дома Фикрет Эминов получил смертельные ожоги.

К месту происшествия были привлечены живая сила и техника Кюрдамирской части пожарной охраны МЧС.

Пожар был потушен, его распространение удалось предотвратить.

Также на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов района.

Причины происшествия выясняются.