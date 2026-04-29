Трамп пригрозил Ирану своим фото с автоматом: «Больше не будет милого парня» - ФОТО
Президент США Дональд Трамп считает, что иранское руководство не в состоянии заключить сделку по своей ядерной программе.
Соответствующий пост американский лидер опубликован на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Иран не может взять себя в руки. Они не знают, как подписать безъядерную сделку. Им лучше поскорее поумнеть!» - написал Трамп, сопроводив эту запись изображением себя с автоматом и подписью «Больше не будет милого парня».
