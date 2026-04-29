Стало известно о состоянии 14-летней девушки, отравившейся угарным газом - ОБНОВЛЕНО

Стало известно состояние человека, отравившегося угарным газом в Хатаинском районе, на улице Р. Багирова, в доме 30.

В ответ на запрос 1news.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 28 апреля в 21:50 пострадавшая (женщина) 2012 года рождения была госпитализирована в отделение токсикологии Клинического медицинского центра.

«Ей был поставлен диагноз «токсическое действие угарного газа» и оказана первая медицинская помощь. От дальнейшего квалифицированного медицинского обслуживания пациентка отказалась», - говорится в сообщении.

В Баку молодой человек насмерть отравился угаром газом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в одном из домов на улице Р. Багирова в Хатаинском районе.

28 апреля около 21:00 житель Агдашского района Ю. Атаев (2007 г. р.) и жительница Евлахского района Т. Бабаева (2012 г. р.) (фамилии условные), находившиеся в гостях в арендованной квартире у жителя Нефтчалинского района Х. Мустафаева (2009 г. р.), отравились угарным газом в ванной комнате.

19-летний юноша скончался на месте происшествия. Т. Бабаева была госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.