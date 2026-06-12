Сейрана Оганяна доставят в суд принудительно

Обвиняемый по делу «1 марта», бывший министр обороны Армении Сейран Оганян не явился на сегодняшнее судебное заседание.

По этой причине судья принял решение о том, чтобы подвернуть последнего приводу. Об этом заявил беседе с корреспондентом радиостанции «Свобода» пресс-секретарь Антикоррупционного суда.

Второй президент Армении Роберт Кочарян и его бывшие подчиненные были оправданы в 2021 году, когда Конституционный суд признал неконституционным предъявленное Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя.

Кассационный суд отменил данное решение и направил дело на новое рассмотрение, в рамках которого Кочаряну и его бывшим подчиненным было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий.

Источник: news.am