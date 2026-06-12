Сейрана Оганяна доставят в суд принудительно
Обвиняемый по делу «1 марта», бывший министр обороны Армении Сейран Оганян не явился на сегодняшнее судебное заседание.
По этой причине судья принял решение о том, чтобы подвернуть последнего приводу. Об этом заявил беседе с корреспондентом радиостанции «Свобода» пресс-секретарь Антикоррупционного суда.
Второй президент Армении Роберт Кочарян и его бывшие подчиненные были оправданы в 2021 году, когда Конституционный суд признал неконституционным предъявленное Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя.
Кассационный суд отменил данное решение и направил дело на новое рассмотрение, в рамках которого Кочаряну и его бывшим подчиненным было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий.
Источник: news.am