Погода на субботу: В Баку ожидается до 31 градуса тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 13 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +18…+21°, днём +26…+31°. Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50–60%.

В регионах Азербайджана ожидаются периодические дожди. В отдельных районах возможны грозы и град, преимущественно в горных и предгорных зонах осадки могут усилиться. Ночью и утром местами возможен туман.

Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +18…+22°, днём +30…+35°. В горах ночью +10…+15°, днём +18…+23°, местами до +25…+30°.