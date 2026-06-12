 Законопроект о защите прав детей в социальных сетях принят в первом чтении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Законопроект о защите прав детей в социальных сетях принят в первом чтении

First News Media15:35 - Сегодня
Законопроект о защите прав детей в социальных сетях принят в первом чтении

В Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект о внедрении крупных штрафов за нарушение требований к деятельности социальных сетей, на которые распространяются возрастные ограничения.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках, законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации" обсуждены на сегодняшнем внеочередном парламентском заседании.

Согласно законопроекту, штрафы будут применяться к провайдерам социальных сетей с возрастными ограничениями за непредоставление, несвоевременное предоставление, а также предоставление неполной или искаженной информации уполномоченному государственному органу.

В таких случаях должностным лицам грозит штраф в размере от 6 тыс. до 7 тыс. манатов, а юридическим лицам - от 15 тыс. до 20 тыс. манатов.

Кроме того, за игнорирование запросов уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней либо предоставление неполной или недостоверной информации предлагается штрафовать должностных лиц на сумму от 7 тыс. до 8 тыс. манатов, а юридических лиц - от 25 тыс. до 30 тыс. манатов.

Законопроект также предусматривает ответственность за нарушение требований по обеспечению безопасного использования социальных сетей несовершеннолетними.

Речь идет, в частности, о неприменении механизмов проверки возраста пользователей при создании цифровых аккаунтов, отсутствии необходимых технических и защитных мер в отношении пользователей в возрасте от 16 до 18 лет, непринятии мер по предотвращению распространения вредоносного контента, угрожающего жизни, здоровью, чести, достоинству и другим правам несовершеннолетних.

Платформы также могут быть привлечены к ответственности за хранение и использование персональных данных пользователей в целях, не связанных с проверкой возраста, включая коммерческие цели и таргетированную рекламу, а также за отказ удалять контент и персональные данные, размещенные пользователем до достижения совершеннолетия, по обращению самого пользователя, его законного представителя или уполномоченного органа.

За подобные нарушения должностным лицам грозит штраф от 8 тыс. до 9 тыс. манатов, а юридическим лицам - от 35 тыс. до 40 тыс. манатов.

В случае повторного нарушения в течение года штрафы составят от 9 тыс. до 10 тыс. манатов для должностных лиц и от 45 тыс. до 50 тыс. манатов для юридических лиц.

Закон вступит в силу через 12 месяцев после официальной публикации.

Поделиться:
770

Актуально

Общество

МЧС сообщило об отсутствии разрушений и пострадавших после землетрясения - ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 31 градуса тепла

Общество

Законопроект о защите прав детей в социальных сетях принят в первом чтении

Политика

Будет учреждено посольство Азербайджана в Португалии

Общество

Создается Фонд постоянного проживания на освобожденных от оккупации территориях

В работе Facebook и Instagram произошел сбой - ФОТО

В Баку прошла информационная сессия «Медиа и права человека» для журналистов - ФОТО

НАК: В Азербайджане мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени госорганов и компаний

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

В Азербайджане запущена программа защиты бренда WD-40 - ФОТО

Экс-вице-премьер устроила скандал из-за коммунальных платежей

В Баку задержаны семь человек после массовой драки в поселке Зых - ВИДЕО

Эйнулла Фатуллаев сообщил о продаже Haqqin.az: новым руководителем стал Тимур Гусейнов

Последние новости

Трамп: условия сделки с Ираном искажены в СМИ

Сегодня, 18:30

Создается Фонд постоянного проживания на освобожденных от оккупации территориях

Сегодня, 18:15

В работе Facebook и Instagram произошел сбой - ФОТО

Сегодня, 18:00

Нетаньяху заявил, что не допустит ядерного оружия у Ирана, пока является премьером

Сегодня, 17:45

В Баку прошла информационная сессия «Медиа и права человека» для журналистов - ФОТО

Сегодня, 17:25

В Таиланде скончалась старшая дочь короля, находившаяся в коме более трех лет

Сегодня, 17:05

Суд отказался прекращать преследование в отношении Самвела Карапетяна

Сегодня, 17:04

Карапетян: Никто из нашей команды не перейдет на сторону партии Пашиняна

Сегодня, 17:02

ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на третьем по счету участке

Сегодня, 16:56

НАК: В Азербайджане мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени госорганов и компаний

Сегодня, 16:52

Региональное совещание в Агдаше: обсуждена новая госпрограмма по развитию сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры

Сегодня, 16:43

МЧС сообщило об отсутствии разрушений и пострадавших после землетрясения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:24

Папоян едет в Москву спасать армянский экспорт

Сегодня, 16:08

Погода на субботу: В Баку ожидается до 31 градуса тепла

Сегодня, 15:53

Сейрана Оганяна доставят в суд принудительно

Сегодня, 15:50

TƏBİB проводит проверки в четырех медучреждениях

Сегодня, 15:47

Законопроект о защите прав детей в социальных сетях принят в первом чтении

Сегодня, 15:35

В Азербайджане введут электронный учет крупного рогатого скота

Сегодня, 15:32

В Баку при поддержке AmCham прошел форум «Technovation by PMI» - ФОТО

Сегодня, 15:25

Определяется порядок деятельности провайдеров в Азербайджане

Сегодня, 15:10
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02