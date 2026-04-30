Война против Ирана обошлась США в $25 миллиардов

Война против Ирана обошлась США на данный момент в $25 миллиардов.

Как сообщает Reuters, об этом заявил законодателям на заседании Комитета по вооруженным силам Палаты представителей высокопоставленный представитель Пентагона, исполняющий обязанности контролера бюджета, Джулс Херст.

Он отметил, что большая часть денег была потрачена на боеприпасы. Однако представитель Пентагона не уточнил, что именно было включено в смету этих расходов и учитывались ли прогнозируемые затраты на восстановление и ремонт базовой инфраструктуры, поврежденной во время конфликта на Ближнем Востоке.

Reuters отмечает, что 25 миллиардов долларов равны годовому бюджету НАСА.