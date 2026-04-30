Демократы начали готовить судебный иск против Трампа из-за войны с Ираном

Демократы в Конгрессе США начали проработку возможного судебного иска против президента Дональда Трампа в случае, если он продолжит военную операцию против Ирана после истечения установленного законом срока без одобрения парламента, сообщили источники журнала Time.

Речь идет о 60-дневном лимите, закрепленном в War Powers Resolution, который истекает 1 мая. После этого администрация обязана либо получить санкцию Конгресса на продолжение военных действий, либо начать сворачивание операции.

По словам нескольких конгрессменов, обсуждение судебного иска пока находится на раннем этапе, однако может ускориться, если Белый дом проигнорирует дедлайн.

Сенатор Ричард Блюменталь подтвердил, что правовой вариант рассматривается. «Юридические действия необходимо изучить. Президент должен столкнуться с фактом нарушения закона, и суд — один из инструментов», — сказал он изданию.

Аналогичную позицию занял конгрессмен Тед Лью, который считает, что у Конгресса есть основания для судебного разбирательства, включая вопрос о процессуальной правоспособности американского лидера.

С конца февраля демократы неоднократно пытались ограничить военную кампанию против Ирана через голосования в Палате представителей и Сенате, однако республиканцы блокировали эти инициативы.

Военная операция США против Ирана началась 28 февраля. Формально отсчет по закону стартовал 2 марта — после уведомления Конгресса. 60-дневный срок истекает 29 апреля, а крайняя дата для получения одобрения Конгресса — 1 мая.

Сенатор Адам Шифф намерен инициировать новое голосование по резолюции о военных полномочиях именно к этой дате. «У республиканцев будет возможность подтвердить, что этот рубеж для них действительно важен», — подчеркнул он.

Главная проблема, как говорится в статье, не столько аргументы, сколько вероятность того, что суд вообще возьмется за рассмотрение дела. Американские суды традиционно избегают споров между ветвями власти по вопросам войны, квалифицируя их как «политические вопросы», пишет Time.

В начале апреля Axios со ссылкой на источники писал, что конгрессмены от Демократической партии США обсуждают совместное требование об импичменте президенту Трампу в связи с войной против Ирана. После начала боевых действий демократы не раз пытались ограничить военные полномочия Трампа, но сенат отклонял резолюцию.

