Демократы начали готовить судебный иск против Трампа из-за войны с Ираном

First News Media10:57 - Сегодня
Демократы начали готовить судебный иск против Трампа из-за войны с Ираном

Демократы в Конгрессе США начали проработку возможного судебного иска против президента Дональда Трампа в случае, если он продолжит военную операцию против Ирана после истечения установленного законом срока без одобрения парламента, сообщили источники журнала Time.

Речь идет о 60-дневном лимите, закрепленном в War Powers Resolution, который истекает 1 мая. После этого администрация обязана либо получить санкцию Конгресса на продолжение военных действий, либо начать сворачивание операции.

По словам нескольких конгрессменов, обсуждение судебного иска пока находится на раннем этапе, однако может ускориться, если Белый дом проигнорирует дедлайн.

Сенатор Ричард Блюменталь подтвердил, что правовой вариант рассматривается. «Юридические действия необходимо изучить. Президент должен столкнуться с фактом нарушения закона, и суд — один из инструментов», — сказал он изданию.

Аналогичную позицию занял конгрессмен Тед Лью, который считает, что у Конгресса есть основания для судебного разбирательства, включая вопрос о процессуальной правоспособности американского лидера.

С конца февраля демократы неоднократно пытались ограничить военную кампанию против Ирана через голосования в Палате представителей и Сенате, однако республиканцы блокировали эти инициативы.

Военная операция США против Ирана началась 28 февраля. Формально отсчет по закону стартовал 2 марта — после уведомления Конгресса. 60-дневный срок истекает 29 апреля, а крайняя дата для получения одобрения Конгресса — 1 мая.

Сенатор Адам Шифф намерен инициировать новое голосование по резолюции о военных полномочиях именно к этой дате. «У республиканцев будет возможность подтвердить, что этот рубеж для них действительно важен», — подчеркнул он.

Главная проблема, как говорится в статье, не столько аргументы, сколько вероятность того, что суд вообще возьмется за рассмотрение дела. Американские суды традиционно избегают споров между ветвями власти по вопросам войны, квалифицируя их как «политические вопросы», пишет Time.

В начале апреля Axios со ссылкой на источники писал, что конгрессмены от Демократической партии США обсуждают совместное требование об импичменте президенту Трампу в связи с войной против Ирана. После начала боевых действий демократы не раз пытались ограничить военные полномочия Трампа, но сенат отклонял резолюцию.

Источник: РБК

Актуально

Экономика

Cегодня через территорию Азербайджана в Армению будут отправлены зерно и ...

Мнение

Рэкетиры бизнеса в реваншистских масках в Армении

Общество

Азербайджан может в ближайшее время перейти на почасовую оплату труда

Общество

На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

В мире

Зеленский ответил на предложение Путина объявить перемирие 9 мая

Политика под музыку: Макрон посетит Гюмри с концертом дружбы

Президент: Румыния готова к объединению с Молдовой

Власти Армении обратились к диаспоре с предупреждением перед выборами

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Сибига: Азербайджан передал Украине автобусы и оказал помощь на $45 млн - ФОТО

Энн Хэтэуэй приняла ислам? - ПОДРОБНОСТИ

Умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов

Зеленский рассказал, какое военное сотрудничество готовит с Южным Кавказом

Последние новости

Станет доступна онлайн-регистрация встреч с осужденными

Сегодня, 12:15

Зеленский ответил на предложение Путина объявить перемирие 9 мая

Сегодня, 12:08

Стала известна дата премьеры третьего сезона «Дома Дракона»: Новый трейлер - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

У ранее судимых жителей Огуза изъято 13 кг наркотиков

Сегодня, 12:00

Политика под музыку: Макрон посетит Гюмри с концертом дружбы

Сегодня, 11:57

Президент: Румыния готова к объединению с Молдовой

Сегодня, 11:53

Названа дата первого экзамена в резидентуру

Сегодня, 11:48

Баку примет Всемирный день окружающей среды

Сегодня, 11:42

Власти Армении обратились к диаспоре с предупреждением перед выборами

Сегодня, 11:40

Пезешкиан: морская блокада США угрожает стабильности мира

Сегодня, 11:35

«Трещины на кухне и поваленные деревья»: родители обеспокоены состоянием одного из детских садов Баку - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Лавров: Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества

Сегодня, 11:25

В Уджаре волки начали нападать на домашний скот и собак - ВИДЕО

Сегодня, 11:08

Балаш Гасымов покидает ITV и возглавит AZTV? 

Сегодня, 11:03

Демократы начали готовить судебный иск против Трампа из-за войны с Ираном

Сегодня, 10:57

Cегодня через территорию Азербайджана в Армению будут отправлены зерно и удобрения

Сегодня, 10:52

МИД Турции назвал пиратством действия Израиля против флотилии «Сумуд» для Газы

Сегодня, 10:50

Супруги Юзбековы открыто рассказали о детях с РАС: «Не они живут по нашим правилам - мы по их» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

Азербайджан может в ближайшее время перейти на почасовую оплату труда

Сегодня, 10:37

Война против Ирана обошлась США в $25 миллиардов

Сегодня, 10:17
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50