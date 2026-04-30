МИД Турции назвал пиратством действия Израиля против флотилии «Сумуд» для Газы

МИД Турции назвал актом пиратства и нарушением принципа свободы судоходства действия израильских сил против судов гуманитарной флотилии «Глобальная флотилия «Сумуд» - Вторая миссия», направляющейся в сектор Газа.

«Нападение израильских сил в международных водах на «Глобальную флотилию «Сумуд», сформированную для доставки гуманитарной помощи в Газу, является актом пиратства. Израиль попрал гуманитарные ценности и нарушил международное право, атаковав флотилию, которая пыталась привлечь внимание к гуманитарной катастрофе в Газе. Эта агрессия со стороны Израиля также нарушает принцип свободы судоходства в международных водах», — говорится в заявлении дипведомства, на которое ссылается ТАСС.

МИД призвал международное сообщество занять единую позицию против этого противоправного действия Израиля. «Вместе с другими странами предпринимаются все необходимые шаги в отношении ситуации с нашими гражданами и другими пассажирами на борту судов флотилии», — указали в ведомстве.

Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели сообщил, что министр иностранных дел Хакан Фидан обсудил по телефону ситуацию с флотилией с коллегой из Испании Хосе Мануэлем Альбаресом. «В ходе беседы было подчеркнуто, что незаконное вмешательство израильских сил в открытом море в отношении флотилии у берегов Крита подвергло риску жизни множества гражданских лиц из разных народов и нарушило международное право. Было отмечено, что международное сообщество должно занять единую позицию в отношении этого незаконного вмешательства», — написал дипломат в Х.

Между тем военно-морские силы Израиля за ночь недалеко от греческого острова Крит перехватили 15 из 58 судов флотилии «Сумуд», сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на организаторов флотилии.