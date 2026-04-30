 Балаш Гасымов покидает ITV и возглавит AZTV?
Azərbaycanca
Общество

Балаш Гасымов покидает ITV и возглавит AZTV? 

Феликс Вишневецкий11:03 - Сегодня
Балаш Гасымов покидает ITV и возглавит AZTV? 

В азербайджанской медиасфере распространились слухи о том, что нынешний генеральный директор ITV Балакиши Гасымов покинет свой пост и не станет вновь выдвигать кандидатуру на данную должность. 

Напомним, что 23 апреля был объявлен приём документов на должность гендиректора ITV, перевыборы которого состоятся в мае. 

В комментарии Manset.az Балакиши Гасымов внес ясность в вопрос о том, намерен ли он вновь выдвинуть свою кандидатуру на должность гендиректора ITV, отметив следующее: «На этой неделе приму по этому поводу решение. Скорее всего, снова выдвину свою кандидатуру».

Высказался Б.Гасымов и о слухах, связанных с возможным назначением его на пост председателя ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AZTV): «Не намерен комментировать слухи, никогда этого не делал. Это слухи, несерьёзная информация».

Также Б.Гасымов отметил, что, в случае если он вновь будет перевыбран на должность гендиректора ITV, канал ожидают изменения. 

Подчеркнем, что ранее в медиапространстве активно обсуждалась информация о том, что Балакиши Гасымов не станет выдвигать кандидатуру повторно и будет назначен председателем AZTV, нынешний председатель AZTV Ровшан Мамедов перейдёт на более высокую должность. Также по слухам бывший руководитель телеканала Space TV Вадо Коровин займёт пост генерального директора ITV.

Поделиться:
337

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50