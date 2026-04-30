Балаш Гасымов покидает ITV и возглавит AZTV? 

В азербайджанской медиасфере распространились слухи о том, что нынешний генеральный директор ITV Балакиши Гасымов покинет свой пост и не станет вновь выдвигать кандидатуру на данную должность.

Напомним, что 23 апреля был объявлен приём документов на должность гендиректора ITV, перевыборы которого состоятся в мае.

В комментарии Manset.az Балакиши Гасымов внес ясность в вопрос о том, намерен ли он вновь выдвинуть свою кандидатуру на должность гендиректора ITV, отметив следующее: «На этой неделе приму по этому поводу решение. Скорее всего, снова выдвину свою кандидатуру».

Высказался Б.Гасымов и о слухах, связанных с возможным назначением его на пост председателя ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AZTV): «Не намерен комментировать слухи, никогда этого не делал. Это слухи, несерьёзная информация».

Также Б.Гасымов отметил, что, в случае если он вновь будет перевыбран на должность гендиректора ITV, канал ожидают изменения.

Подчеркнем, что ранее в медиапространстве активно обсуждалась информация о том, что Балакиши Гасымов не станет выдвигать кандидатуру повторно и будет назначен председателем AZTV, нынешний председатель AZTV Ровшан Мамедов перейдёт на более высокую должность. Также по слухам бывший руководитель телеканала Space TV Вадо Коровин займёт пост генерального директора ITV.

