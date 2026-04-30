В Уджаре волки начали нападать на домашний скот и собак - ВИДЕО

В селе Газьян Уджарского района набег волков на жилой массив причинил значительный урон сельчанам. Происшествие случилось в ночные часы на подворье местной жительницы Кифаят Бабаевой.

Звери атаковали оставшихся без надзора овец и коз, вследствие чего восемь голов были загрызены, а еще 15 получили серьезные увечья.

По заявлению хозяйки подворья, нанесенный финансовый ущерб оценивается примерно в 8 тысяч манатов. Сельчане заверяют, что за последний период популяция волков в данном районе существенно возросла, и теперь хищные звери приходят к поселению не только в темное время суток, но и при свете дня. Также отмечается, что волки совершают нападения даже на дворовых собак, что провоцирует сильную тревогу среди людей.

В районной Службе здоровья животных и ветеринарии проинформировали, что вслед за инцидентом эксперты незамедлительно обследовали местность. Останки павших животных были погребены согласно ветеринарно-санитарным нормам, а загоны и окрестные территории подверглись дезинфекции. Раненым особям предоставили требуемую ветеринарную помощь и поместили их под контроль.

Жители населенного пункта воззвали к профильным ведомствам с просьбой ужесточить меры защиты и реализовать нужные шаги для противодействия хищникам.