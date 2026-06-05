Захарова: Москва и Баку ведут контакты по вопросу атак на суда «Натра» и «Циркон»

Россия находится в контакте с МИД Азербайджана и посольством республики в Москве по вопросу атак на суда "Натра" и "Циркон".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, РФ окажет необходимое содействие Азербайджану в предоставлении консульского доступа к гражданам, пострадавшим в ходе атак ВСУ на теплоходы.

Москва выражает соболезнования родным и близким погибших моряков, выясняет обстоятельства произошедшего, заявила Захарова.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в комментарии Захаровой.

Как ранее сообщил МИД Азербайджана, этой ночью на два иностранных грузовых судна, в составе экипажа которых находились 25 граждан Азербайджана, были осуществлены атаки беспилотных летательных аппаратов:«По полученной от российской стороны информации, в результате атаки погибли 5 азербайджанских граждан, еще 3 получили ранения. Пострадавшие были помещены в больницу города Ейск».

Отмечается, что указанные суда не принадлежат Азербайджанскому государству.

