Электронная торговля заняла 86,7% безналичных платежей в Азербайджане

First News Media18:46 - 02 / 05 / 2026
Электронная торговля заняла 86,7% безналичных платежей в Азербайджане

Объем безналичных платежей в Азербайджане в марте этого года увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,560 млрд манатов. 8,291 млрд манатов (86,7 %) из этой суммы пришлось на долю электронной торговли.

Как сообщает Центральный банк Азербайджана (ЦБА), из общего объема платежей 1,267 млрд манатов было проведено через POS-терминалы, а 2 млн манатов - через терминалы самообслуживания. С начала года объем безналичных внутренних операций по платежным картам составил 69,7% от общего объема карточных операций.

По состоянию на 1 апреля этого года количество платежных карт в Азербайджане составило 22,409 млн единиц. Это на 0,3% больше в месячном сравнении, на 2% больше по сравнению с началом года и на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последний год количество дебетовых карт в стране увеличилось на 11,9% и составило 20,338 млн единиц, а количество кредитных карт сократилось на 9,1%, составив 2,071 млн. В марте оборот по этим картам составил соответственно 13,356 млрд манатов (на 40,4% больше в годовом сравнении) и 714 млн манатов (на 0,8% больше).

В отчетный период количество банкоматов в стране увеличилось на 6,3%, а количество POS-терминалов - на 46%, составив соответственно 3 586 единиц (по Баку - 1 927 ед.) и 184 391 ед. (по Баку - 114 420 ед.).

Источник: Report

