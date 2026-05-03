Дочь погибшей при пожаре Конуль Велибейли: «Лучше бы в тот день я умерла вместе с мамой...» - ВИДЕО

Майгуба Гумбатова, мать погибшей при пожаре руководителя Бакинского дома национальной одежды Конуль Велибейли, рассказала о жизни и трагической гибели дочери в передаче «Arzunun vaxtı».

По словам матери, Конуль Велибейли была добрым и мужественным человеком, которая направляла все свои доходы на создание национальных костюмов. Гумбатова отметила, что дочь часто делилась с ней трудностями, связанными с оплатой аренды, выплатой зарплат сотрудникам и закупкой тканей.

Вспоминая день трагедии, произошедшей в ноябре 2025 года в Ясамальском районе, Майгуба Гумбатова передала слова своей внучки Ляман. Девушка рассказала, что, почувствовав запах дыма и услышав крики, они с матерью попытались покинуть квартиру, закрыв лица полотенцами. В условиях сильного задымления Ляман потеряла мать из виду и не помнит момента, когда потеряла ее из виду.