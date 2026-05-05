В Баку задержан серийный похититель мобильных телефонов

В Низамиском районе столицы в разное время были совершены кражи мобильных телефонов у пяти человек. Гаджеты похищали прямо с рабочих мест и из автомобилей владельцев.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отделения полиции Низамиского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении этих преступлений - ранее судимый 36-летний Имран Гамидов. Установлено, что он находился в розыске за аналогичные преступления, совершенные в других районах столицы.

В ходе других оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения, были также выявлены и задержаны 29-летний Вюсал Алиев и 28-летний Фарид Алиев, подозреваемые в совершении краж из частных домов и маркетов.

По данным фактам расследование продолжается.