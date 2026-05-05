Спецпредставитель Турции ответил о сроках открытия армяно-турецкой границы

Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч заявил армянским СМИ, что по срокам открытия армяно-турецкой границы пока нет ясности.

По его словам, процесс затягивается из-за технических и бюрократических вопросов.

«Конкретные сроки открытия границы с Арменией не обсуждались. Мы договорились, что откроем ее, когда придет подходящее время и будут завершены все формальности. Строительство почти завершено, однако остаются вопросы, которые необходимо урегулировать», - отметил Кылыч.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о назначении персонала, налаживании интернет-связи и других организационных вопросах. По его оценке, политических препятствий для открытия границы нет - процесс сдерживают именно технические и бюрократические аспекты.

Кылыч также отметил, что политическая воля к открытию границы у Анкары сформировалась еще в августе 2022 года.

