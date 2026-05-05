Премьер-министр Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил депутатов Европарламента в отходе от европейских ценностей, нападках на свободные СМИ в республике, шантаже грузинского народа возможным запретом безвизового режима и стремлении посеять хаос в стране.

«Когда европарламентарии нападают на свободные СМИ в Грузии, когда в Европарламенте поднимают вопрос о возможной приостановке либерального визового режима - это позор и шантаж грузинского народа», - заявил Кобахидзе журналистам. Так он прокомментировал одобрение Европарламентом 5 мая доклада по Грузии, призывающего к введению санкций против грузинских телеканалов «Имеди», «Рустави 2» и «PosTV» и обсуждающего вопрос о возможном приостановлении безвизового режима для граждан Грузии на поездки в ЕС. На основании этого доклада Европейский парламент намерен в ближайшее время принять еще одну резолюцию по Грузии.

«Европейские бюрократы очень хотят хаоса и беспорядков в Грузии, используя для этого разные инструменты, в том числе и шантаж в отношении вступления нашей страны в Евросоюз», - сказал Кобахидзе.

Комментируя вопрос об участии в саммите европейских лидеров в Ереване 4 мая, Кобахидзе заявил, что придерживается максимального прагматизма.

«Даже когда к твоей стране относятся враждебно, ты должен быть максимально ориентирован на защиту своих национальных интересов, быть максимально прагматичным и дипломатичным», - сказал Кобахидзе, отметив, что в рамках саммита он провел беседы почти с 30 европейскими лидерами.

Источник: Интерфакс