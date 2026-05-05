Минздрав проверил готовность медучреждений к Всемирному форуму урбанистики

Министерство здравоохранения провело инспекцию медицинских учреждений, которые будут обеспечивать медицинское сопровождение Тринадцатой сессии Всемирного форума урбанистики (WUF13).

В ходе осмотра Бакинского оздоровительного центра, Национального центра офтальмологии, Центральной клиники, госпиталей Liv Bona Dea, International Medical Centre (филиал Baku Medical Plaza «Бабек») и Məlhəm Hospital, а также встреч с их руководством были оценены условия, материально-техническая база и предварительная подготовка персонала. Для координации работы медучреждениями назначены ответственные лица.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ.

Было отмечено, что к оказанию медицинской помощи в рамках мероприятия привлечен и ряд учреждений, находящихся в ведении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB): «Yeni Klinika», Клинический медицинский центр, Центральная больница нефтяников, больница модульного типа в поселке Махаммади и Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи.

Для организации и координации работы непосредственно на месте проведения форума выделены сотрудники Минздрава. Определены и полностью обеспечены потребности в необходимом медицинском оборудовании, лекарственных препаратах и расходных материалах.

Также из числа сотрудников подведомственных министерству учреждений будут выделены врачи и средний медперсонал для работы в медицинских пунктах, созданных на время мероприятия.

В рамках мер санитарно-гигиенического контроля планируется проведение регулярной дезинфекции в местах массового скопления гостей (на площадках мероприятия и др.), а также проведение совместного мониторинга на объектах общественного питания, в отелях и ресторанах.

Напомним, что Тринадцатая сессия Всемирного форума урбанистики пройдет в Баку с 17 по 22 мая текущего года. Данное престижное мероприятие, посвященное устойчивому развитию городов, является важной международной платформой для глобального диалога и сотрудничества в вопросах градостроительства, охраны окружающей среды и климатической устойчивости.