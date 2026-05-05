Турецкий дипломат: Путь к турецко-армянской нормализации лежит через укрепление доверия

Переговорный процесс между Турцией и Арменией нацелен прежде всего на формирование атмосферы доверия, которая станет фундаментом для будущих всеобъемлющих шагов по урегулированию.

Об этом на международной конференции «Ереванский диалог – 2026» заявил спецпосланник Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.

По мнению турецкого дипломата, нынешний этап взаимодействия нельзя считать полноценной нормализацией в привычном понимании, так как он требует более длительной подготовки.

«Мы не нормализуем турецко-армянские отношения, это не процесс нормализации, это процесс укрепления доверия. Мы пытаемся укрепить доверие, чтобы могли предпринять всеобъемлющие шаги, которые приведут нас к полной нормализации отношений между двумя странами», — подчеркнул С.Кылыч.

Спецпосланник отметил, что повестка диалога не должна замыкаться исключительно на разблокировании транспортных коммуникаций. Несмотря на высокую значимость железных дорог и авиасообщения, дипломат призвал расширить спектр взаимодействия, включив в него новые технологические направления, в частности интернет-связь.

«Мы не должны ограничиваться только транспортом, железными дорогами, есть более важные области, в которых должны прилагать усилия. Я имею в виду интернет-связь. Транспорт, воздушный транспорт также очень важны. Нам необходимо более широкое видение установления мира и стабильности в регионе», - заявил представитель Анкары.

Отдельно С.Кылыч остановился на вопросе участия третьих сторон в региональных процессах. Он выразил убежденность, что главная инициатива в вопросах мира и стабильности должна принадлежать непосредственно странам региона.

«В целом, я считаю, что любая идея по укреплению отношений, развитию отношений и установлению долгосрочного, прочного мира и стабильности в регионе должна исходить из самого региона, изнутри самого региона», — пояснил он.