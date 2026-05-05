В воинской части Отдельной общевойсковой армии завершился очередной учебный сбор

В соответствии с планом подготовки на этот год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в Н-ской воинской части Отдельной общевойсковой армии завершился очередной учебный сбор, проведенный с привлечением группы военнообязанных.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны, на приемном пункте военнообязанные после прохождения регистрации и медицинского осмотра были изучены с точки зрения их деловых и морально-психологических качеств, были распределены по военно-учетным специальностям и снабжены необходимыми средствами обеспечения.

С личным составом проведены просветительские беседы по формированию чувства ответственности, им были сообщены требования воинских уставов и соответствующего законодательства, а также разъяснены правила безопасности.

В рамках сбора проводились мероприятия в соответствии с распорядком дня, были организованы занятия по общевойсковой и специальной подготовке с учетом особенностей современного боя, а также выполнены практические стрельбы из стрелкового оружия и ручных гранатометов.

По завершении учебного сбора военнообязанные, отличившиеся в ходе периода подготовки, были поощрены.