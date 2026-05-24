Конец 22-летнего ожидания: «Арсенал» поднял чемпионский кубок АПЛ - ВИДЕО

Лондонский «Арсенал» провел официальную церемонию награждения и впервые за 22 года поднял над головой заветный трофей английской Премьер-лиги, закрепив свой чемпионский титул победой в гостевом матче заключительного, 38-го тура против «Кристал Пэлас».

Подопечные Микеля Артеты досрочно гарантировали себе чемпионство еще во вторник, когда их ближайший преследователь в лице «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом». Финальный поединок на стадионе «Селхёрст Парк» завершился победой «канониров» со счетом 2:1. На 41-й минуте нападающий Габриэл Жезус вывел гостей вперед, а на 47-й минуте Нони Мадуэке с передачи Кая Хавертца удвоил преимущество. Хозяева поля смогли отыграть один мяч на 88-й минуте усилиями Жана-Филиппа Матета. Сразу после финального свистка капитан команды Мартин Эдегор официально поднял кубок АПЛ.

По итогам триумфального сезона «Арсенал» набрал 85 очков, одержав 26 побед, потерпев всего 5 поражений и 7 раз сыграв вничью. Главный конкурент лондонцев, «Манчестер Сити», отстал на 7 баллов и финишировал вторым с 78 очками. Замкнул тройку лидеров «Манчестер Юнайтед» с 71 очком, а последнюю путевку в Лигу чемпионов завоевала «Астон Вилла», набравшая 65 очков. Высший дивизион покинули «Вест Хэм», «Бернли» и «Вулверхэмптон». Для «Арсенала» этот титул стал четвертым в эпоху Премьер-лиги и четырнадцатым в общей истории клуба.