Шесть медалей для Азербайджана: юные вольники успешно завершили европейское первенство в Самокове

В болгарском городе Самоков завершился чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 15 лет, на котором сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала в общей сложности шесть медалей.

По официальным данным Федерации борьбы Азербайджана, в заключительный день соревнований на пьедестал почета поднялись сразу пятеро азербайджанских борцов вольного стиля. В весовой категории до 38 кг Юсиф Абдуллаев, который до финала уверенно побеждал всех соперников досрочно, продолжил свою серию и в решающей схватке, разгромив Рези Йобидзе со счетом 10:0 и завоевав титул чемпиона Европы. В весе до 41 кг Элман Исмаилов в финале уступил болгарину Симеону Великову со счетом 4:15 и стал обладателем серебряной медали.

Еще одно серебро команде принес Адам Гулиев (52 кг), который в финальном поединке уступил россиянину Бадруддину Магомедову в напряженной борьбе со счетом 7:9. Копилка сборной также пополнилась двумя бронзовыми наградами: в категории до 44 кг Мухаммед Керимов победил белоруса Александра Хамова с явным преимуществом (16:6), а Юсиф Гусейнов (62 кг) в поединке за третье место всухую одолел россиянина Заура Наджмудинова со счетом 5:0. Напомним, что днем ранее первое золото команде принес Эльвин Неджафзаде, ставший чемпионом Европы в весовой категории до 85 кг.