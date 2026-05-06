В некоторых районах страны идёт снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на 15:00 6 мая в некоторых районах страны наблюдаются дожди с грозами.

В отдельных местах осадки носят интенсивный характер. В высокогорных районах Дашкесанского района и на Шахдаге идёт снег.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Дашкесане, Гедабее, Гёранбое, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Агстафе, Товузе, Балакене, Гахе (Сарыбаш), Загатале, Шеки, Огузе, Габале, Барде, Агдаме, Тертере, Исмайыллы, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Кюрдамире идёт дождь.

В Гёйгёле, Загатале, Балакене, Шеки, Гахе (Сарыбаш), Габале, Шамахы, Алтыагадже, Гусаре, Гёйчае, Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 200 м.