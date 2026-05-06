На проспекте в Баку заметили лошадь: полиция обеспечила безопасность - ВИДЕО

На проспекте Гейдара Алиева, вблизи Беюкшорского бульвара, на проезжей части была замечена лошадь без присмотра.

Соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Как стало известно 1news.az, инцидент произошёл 6 мая около 08:04. Судя по видео, лошадь двигалась вдоль дороги, однако не создавала помех для водителей.

Сотрудники Дорожной полиции, несшие службу в этом районе, оперативно вмешались, взяли животное под контроль и обеспечили безопасность дорожного движения.

Напомним, что в подобных случаях ответственность несут владельцы животных, и в отношении них должны приниматься соответствующие меры.