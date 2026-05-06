Иран обеспечит безопасность в Ормузском проливе после устранения угрозы - КСИР

Иран сможет обеспечить безопасный и стабильный проход судов через Ормузский пролив, когда нейтрализует угрозу со стороны США и Израиля.

Об этом заявили ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«После нейтрализации угроз со стороны агрессоров (имеются в виду США и Израиль – ред.) и введения новых правил станет возможен безопасный и стабильный транзит через пролив», - говорится в заявлении, размещенном на странице ВМС КСИР в X.

Военно-морские силы корпуса поблагодарили капитанов и судовладельцев «за соблюдение иранских правил в Ормузском проливе и вклад в региональную морскую безопасность».

5 мая президент Дональд Трамп сообщил, что США приняли решение приостановить операцию Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив до получения информации о том, что переговоры по сделке с Ираном могут успешно завершиться, а соглашение будет заключено. Он отметил, что Соединенные Штаты получили соответствующий запрос со стороны «Пакистана и других стран».

