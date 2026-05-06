В Баку выявлены нарушения на производстве замороженных полуфабрикатов - ФОТО

На предприятии по производству замороженных полуфабрикатов, принадлежащем физическому лицу Агаджеву Расиму и расположенном по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Ф. Юсифова, 61, сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели проверку.

В ходе инспекции установлено, что предприятие работало без обязательной регистрации в сфере пищевой безопасности - также выявлены нарушения технологической последовательности производственного процесса, отсутствие оборудования для быстрой заморозки, коррозия холодильных полок и несоблюдение санитарных норм, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Кроме того, хранящиеся в морозильных камерах полуфабрикаты не были маркированы, а учет дат их производства не велся.

До устранения выявленных нарушений деятельность предприятия ограничена, в отношении руководства составлен административный протокол - образцы продукции направлены на лабораторные исследования для проверки микробиологических показателей и установления происхождения мяса.