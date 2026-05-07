Галибаф высмеял смену политики США в ближневосточном конфликте

Спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф иронично раскритиковал действия США в конфликте с Ираном.

«Операция "Доверься мне, брат" провалилась. Теперь возвращаемся к привычной "Операции Fauxios", — говорится в его посте. Слово Fauxios, скорее всего, представляет собой игру слов, сочетая faux (фальшивый, поддельный) и название портала Axios.

6 мая президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив, начатой двумя днями ранее, до получения информации о том, что переговоры по сделке с Ираном могут успешно завершиться, а соглашение будет заключено.

Позднее портал Axios сообщил, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении вооруженного конфликта. Представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что Иран все еще рассматривает предложения США и позднее передаст ответ пакистанской стороне.

Источник: ТАСС