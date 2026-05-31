Гурбан Гурбанов отказался от зарубежных вариантов и продолжит работу в Азербайджане

First News Media18:06 - Сегодня
Главный тренер Гурбан Гурбанов положил конец различным слухам, распространившимся о нем в последнее время. Специалист, чье имя упоминалось рядом с «Бешикташем», а также несколькими другими клубами из Турции, России и Европы, принял очередное важное решение относительно своей карьеры.

Информацию об этом предоставил «Карабах». Было отмечено, что наставник проведет следующие три года в агдамском клубе. Опытный специалист, возглавляющий «скакунов» с 2008 года, подписал новый контракт, который будет действовать до 2029 года. Согласно новому соглашению, «Карабах» увеличил заработную плату Гурбанова.

За прошедшие годы сильнейший тренер Азербайджана принес «Карабаху» бесчисленное количество успехов. Под его руководством команда 13 раз становилась чемпионом страны и 6 раз поднимала над головой кубок.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25

14 / 04 / 2026, 10:25